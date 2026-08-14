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14 августа, 09:25

Один человек погиб и пятеро получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Серия атак ВСУ за минувшие сутки привела к гибели одного жителя Запорожской области, ещё пятеро человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём канале в Max.

Самые тяжёлые последствия зафиксированы в Молочанске. Там беспилотник ударил по частному дому, в результате чего погибла женщина 1951 года рождения. Ещё одна атака произошла в Токмаке. Дрон повредил легковой автомобиль, находившиеся рядом жители 1969 и 1972 годов рождения получили травмы.

Трое пострадавших также есть возле села Луговка. После удара по машине медицинская помощь потребовалась гражданам 1938, 1961 и 1963 годов рождения. По словам Балицкого, врачи оказывают помощь всем раненым.

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Несколькими днями ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя в Энергодаре. Тогда ранения получили трое человек, один из них находился в тяжёлом состоянии.

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Николь Вербер
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