Секунда до удара: Камеры засняли, как женщина чудом увернулась от рухнувшей рамы в Петербурге

Появилось видео момента взрыва на Заречной улице в Петербурге, во время которого прохожая чудом увернулась от рухнувшей оконной рамы. Кадры публикует телеграм-канал «Mash наМойке».

Появилось видео, как женщина увернулась от рамы при взрыве на Заречной. Видео © Telegram/ Mash на Мойке

На кадрах видно, как женщина идёт возле дома, когда сверху начинают падать обломки. Она успевает резко отскочить буквально за мгновение до удара.Тяжёлая конструкция приземляется рядом с местом, где прохожая находилась несколькими секундами ранее.

На другой записи запечатлены последствия случившегося. На месте произошедшего остались повреждения после взрыва.

Ранее Life.ru сообщал, что причиной ЧП на Заречной улице стал взрыв самогонного аппарата в квартире. После этого на кухне начался пожар, пострадал мужчина.