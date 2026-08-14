Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 09:44

Секунда до удара: Камеры засняли, как женщина чудом увернулась от рухнувшей рамы в Петербурге

Появилось видео, как женщина увернулась от рамы при взрыве на Заречной

Появилось видео момента взрыва на Заречной улице в Петербурге, во время которого прохожая чудом увернулась от рухнувшей оконной рамы. Кадры публикует телеграм-канал «Mash наМойке».

Появилось видео, как женщина увернулась от рамы при взрыве на Заречной. Видео © Telegram/ Mash на Мойке

На кадрах видно, как женщина идёт возле дома, когда сверху начинают падать обломки. Она успевает резко отскочить буквально за мгновение до удара.Тяжёлая конструкция приземляется рядом с местом, где прохожая находилась несколькими секундами ранее.

На другой записи запечатлены последствия случившегося. На месте произошедшего остались повреждения после взрыва.

При пожаре в квартире во Фрунзенском районе Петербурга погибли двое детей
При пожаре в квартире во Фрунзенском районе Петербурга погибли двое детей

Ранее Life.ru сообщал, что причиной ЧП на Заречной улице стал взрыв самогонного аппарата в квартире. После этого на кухне начался пожар, пострадал мужчина.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ Mash на Мойке

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar