«Киндзмараули» без сюрпризов: Фейк о моче в грузинских винах для России не подтвердился

В соцсетях распространяется комментарий о том, что сотрудники грузинских виноделен якобы портят предназначенное для России вино. Проверка Mash показала, что подтверждений этой истории нет.

Слух появился под видео российской туристки, которая рассказывала о русофобии в Грузии. Анонимный автор комментария утверждал, что знакомый-молдаванин якобы работает на производстве и знает о массовой порче партий перед розливом.

«Друг-молдаванин работает, говорит во все партии вина, предназначенного для отправки в РФ, грузины мочатся, причём это там массовое явление, в ёмкость перед розливом в бутылки. Между собой шутят, что на этикетке «Киндзмараули» или «Хванчкара», а в бутылке — «минассали». Извините, если расстроил кого, кто пил это», — писали в сети.

Чтобы проверить информацию, были опрошены сотрудники трёх крупных грузинских виноделен — «Братья Асканели», «Винная компания Дугладзе» и «Бадагони». Все собеседники сочли описанную схему нереалистичной для промышленного производства.

«Это тупо и практически невозможно. Линия розлива утыкана камерами плюс автоматизирована — работник не принимает участия в розливе, он лишь контролирует работу линии. Незаметно добавить что-то в бутылку невозможно, это полностью остановит процесс, и не останется незамеченным», — заявил сотрудник одной из компаний.

Другой собеседник отметил, что отдельных ёмкостей с вином исключительно для российского рынка нет: продукция одной партии может поставляться разным заказчикам. Третий добавил, что бутылки закупориваются сразу после наполнения, а экспортируемая продукция проходит сертификацию и проверку состава.

В России растёт интерес к сухим игристым винам, особенно брютам и экстра-брютам. Эксперты связывают тенденцию с повышением качества отечественных вин: при этом полусладкие напитки по-прежнему остаются востребованными.