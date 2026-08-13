От просеки до просекко: Филолог раскрыла славянские корни итальянского вина

Название итальянского игристого вина просекко может происходить от славянского слова prosek, означавшего расчищенный участок леса или проход, рассказала кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микаллеф. По её словам, в русском языке ему соответствует знакомая «просека».

Эксперт пояснила, что prosek сначала дал название деревне неподалёку от Триеста, а позднее перешёл к сорту винограда и самому напитку. В праславянской основе можно выделить приставку «про» и корень «сек» со значением «рубить».

«Следовательно, название prosecco исторически развилось из более раннего славянского названия prosek», — отметила специалист в беседе с «Абзацем».

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