Путин поздравил Пакистан с Днём независимости и пообещал укреплять партнёрство

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Пакистана — президента Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа — с национальным праздником, Днём независимости. В своём послании российский лидер подчеркнул высокий уровень двустороннего взаимодействия, отметив успехи в политической, экономической и гуманитарной областях.

Президент РФ выразил готовность к дальнейшему укреплению партнерства, которое способствует региональной стабильности и процветанию народов обеих стран. В завершение Путин пожелал пакистанскому руководству и народу мира, благополучия и успехов.

«Уверен, что продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнёрских связей на благо дружественных народов РФ и Пакистана, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности», — подчеркнул глава государства.

Ранее генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что около 20 стран подали заявки на вступление в организацию в различных статусах, что свидетельствует о растущем интересе к её принципам и ценностям. ШОС продолжает укреплять свою роль как ключевая платформа для политического и экономического сотрудничества. Заявки поступают на фоне 25-летия организации, которая расширяет партнёрские связи. Организация была создана в 2001 году. Сегодня в неё входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.