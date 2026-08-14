Зубастый дагестанец вообразил себя Тайсоном и откусил ухо приятелю в ходе драки
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Полицейские задержали 20-летнего жителя Кизилюртовского района, который во время ссоры прокусил часть уха 25-летнему знакомому. Инцидент произошёл 11 августа на улице Малыгина в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
Молодые люди поссорились во время поездки в машине, остановились на обочине, чтобы выяснить отношения, и подрались. В ходе драки один из них прокусил другому часть уха. Пострадавший довёз обидчика домой, а в больницу обратился только через два дня из-за сильной боли.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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