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14 августа, 09:58

Зубастый дагестанец вообразил себя Тайсоном и откусил ухо приятелю в ходе драки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полицейские задержали 20-летнего жителя Кизилюртовского района, который во время ссоры прокусил часть уха 25-летнему знакомому. Инцидент произошёл 11 августа на улице Малыгина в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Молодые люди поссорились во время поездки в машине, остановились на обочине, чтобы выяснить отношения, и подрались. В ходе драки один из них прокусил другому часть уха. Пострадавший довёз обидчика домой, а в больницу обратился только через два дня из-за сильной боли.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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А ранее в Бурятии семейная драма закончилась переломом: пьяный экс-муж пришёл к бывшей жене, устроил скандал с угрозами, но нарвался на тёщу со скалкой. Женщина одним точным ударом отправила экс-мужа в больницу с переломом малоберцовой кости.

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Наталья Демьянова
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