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14 августа, 10:12

Жертва моды пытался провезти через Домодедово брендовые сумки на 6,2 млн рублей

В Домодедово у пассажира из Дубая изъяты три сумки Hermes на 6,2 млн рублей

Обложка © Пресс-служба Домодедовской таможни

Обложка © Пресс-служба Домодедовской таможни

Три незадекларированные сумки Hermes общей стоимостью 6,2 млн рублей обнаружили у 30-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая в Домодедово. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Домодедовской таможни.

Пассажир выбрал «зелёный» коридор, однако во время выборочной проверки инспектора заинтересовали целлофановые пакеты в его ручной клади. Внутри находились фирменные коробки с дорогостоящими аксессуарами.

Таможенники нашли белую и синюю модели Kelly, а также чёрную Birkin. Мужчина заявил, что пакеты передал ему незнакомец в Дубае, поэтому о содержимом он якобы не знал. Россиянин также пояснил, что не знаком с правилами ввоза подобных товаров. Экспертиза установила, что все три изделия оригинальные и изготовлены из натуральной телячьей кожи.

Сумки изъяли. В отношении пассажира возбудили два административных дела — за недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений. Ему может грозить штраф до двукратной стоимости изделий с их возможной конфискацией.

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Похожий случай произошёл в июне в аэропорту Жуковский, где у 24-летней россиянки изъяли незадекларированную сумку Hermes стоимостью три миллиона рублей. Пассажирка также прошла через «зелёный» коридор и заявила, что получила Birkin в подарок и не знала о необходимости её декларировать. Суд назначил ей штраф в 861 тысячу рублей

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Полина Никифорова
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