Дегтярёв поздравил Мельникову и Калмыкову с медалями на ЧЕ по гимнастике

Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова успешно выступили в личном многоборье на чемпионате Европы — 2026 в Загребе: первая взяла золото, вторая — серебро. Их поздравил министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Мельникова стала абсолютной чемпионкой Европы, набрав 55,932 балла. Для неё это уже пятое золото континентального первенства. Калмыкова с результатом 54,632 балла завоевала серебро — первую в карьере медаль чемпионатов Европы. На момент выступления спортсменке было 17 лет.

«Поздравляю Ангелину Мельникову с пятым золотом, а Анну Калмыкову с первой серебряной медалью чемпионата Европы!» — написал министр.

Дегтярёв также отметил, что российская команда пробилась в финал командного многоборья, показав лучший результат в квалификации. Министр поблагодарил гимнасток, тренеров и Федерацию гимнастики России, назвав это отличным началом турнира и заявкой на новые победы.

Незадолго до этого стало известно, что российской гимнастке Ангелине Мельниковой повысили оценку за вольные упражнения на чемпионате Европы в хорватском Загребе после апелляции тренеров. Изначально судьи оценили её выступление в 13,600 балла при базе 5,6, однако тренеры не согласились с таким результатом и подали протест. После рассмотрения апелляции базу повысили до 5,8, а итоговая оценка выросла до 13,800 балла. Отмечалось, что в четверг в Загребе определится победительница личного многоборья.