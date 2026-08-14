Хватит это терпеть! Как деликатно намекнуть соседу о нарушении личных границ в транспорте

Если сосед в общественном транспорте толкает вас, задевает волосами или иным образом нарушает личное пространство, лучше прямо сказать ему об этом. Рассчитывать на выразительные взгляды и другие намёки не стоит — невербальные намёки в такой ситуации могут не сработать, рассказала Life.ru эксперт по этикету Екатерина Богачёва.

«Будьте добры, пожалуйста, отодвиньтесь, не трогайте меня», — привела пример специалист. Если есть возможность отойти и увеличить расстояние, ею тоже стоит воспользоваться.

По правилам этикета касаться незнакомых людей без необходимости не принято, а между людьми желательно сохранять значительную дистанцию. В общественном транспорте, особенно в час пик, выполнить это требование зачастую невозможно. Поэтому, если человек сам оказался слишком близко к соседу из-за толпы, достаточно извиниться: «Извините, пожалуйста, такая толпа».

Отдельное правило касается длинных волос. Богачёва рекомендует в общественных местах собирать их в пучок или хвост. Причина не только в комфорте окружающих: распущенные волосы сложно полностью контролировать, в том числе из-за статического электричества. Кроме того, транспорт считается зоной повышенной опасности — там есть двери и различные открывающиеся механизмы, поэтому очень длинные пряди лучше убирать и ради собственной безопасности.

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При этом невербально объяснить человеку, что он подошёл слишком близко или его прикосновения неприятны, удаётся не всегда. Если сосед изначально плохо чувствует чужие границы, недовольный взгляд он тоже может проигнорировать или неверно истолковать. Поэтому, когда можно отойти, но человек этого не делает, лучше спокойно озвучить просьбу словами.

Если подобное происходит на станции метро, где рядом есть сотрудники службы безопасности или дежурные, о тревожном поведении стоит сообщить им. Ситуации бывают разными: одно дело — случайное прикосновение, другое — агрессивные действия, которые уже могут представлять опасность. По словам эксперта, в таком случае не нужно самостоятельно выяснять отношения или пытаться определить причины поведения человека.

Вообще, тема женской безопасности очень важная, и о ней нужно говорить. К сожалению, в нашем обществе до сих пор популярна фраза «сама виновата». Нет, женщина не виновата. Это большая общественная проблема. Да, есть нюансы, с теми же длинными волосами, но вопрос безопасности действительно нужно поднимать, это крайне важно. Екатерина Богачёва Эксперт по этикету

В этикете обычно выделяют четыре дистанции. Около 35 сантиметров считается интимной зоной — настолько близко находятся самые близкие люди, которым мы позволяем себя касаться. Примерно 60 сантиметров — личная дистанция для друзей, знакомых и коллег. Социальная зона для общения с незнакомыми составляет около 1,2 метра. Наконец, расстояние примерно в три метра условно называют дистанцией для «королей и генералов» — её соблюдают при общении с вышестоящими руководителями, прежде чем собеседник сам позволит приблизиться.

В переполненном автобусе или вагоне выдержать социальную дистанцию невозможно. Однако, если пространство позволяет не прижиматься к другому человеку и не касаться его, этой возможностью стоит воспользоваться. По словам Богачёвой, намеренно подходить к незнакомым людям слишком близко без необходимости — нарушение правил хорошего тона.

«Те люди, которые подходят слишком близко, поступают дурно», — констатировала она.

Поводом для обсуждения личных границ стала история из США. Ранее Life.ru рассказывал, как в Вашингтоне мужчину приговорили к 180 дням заключения после того, как он потрогал волосы незнакомой пассажирки в метро. Мужчина сам снял произошедшее на видео и опубликовал запись в соцсетях; суд также назначил ему штраф в 50 долларов.