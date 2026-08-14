«Фантазёр и клеветник»: Иосиф Пригожин пригрозил Руссо судом после громких обвинений

Продюссер Иосиф Пригожин заявил о намерении обратиться в суд из-за высказываний Авраама Руссо. Об этом продюсер рассказал Общественной Службе Новостей, комментируя публичный конфликт с певцом.

Руссо ранее утверждал, что Пригожин должен быть благодарен ему за заработок, поскольку артист приносил продюсеру значительные доходы. Кроме того, певец заявил о возможной причастности Пригожина к своему похищению. Продюсер отверг обвинения и назвал Руссо фантазёром и клеветником. По словам Пригожина, именно он и бизнесмен Тельман Исмаилов помогли певцу начать карьеру и добиться известности.

«Если бы не я, если бы не продюсирование Тельмана Исмаилова, то не было бы никакого Авраама Руссо. Мы ему дали путёвку в шоу-бизнес, мы его привели к славе и недосягаемым высотам. А он сказки рассказывает о том, что он мне принёс несметные богатства», — сказал Пригожин.

Пригожин также заявил, что Руссо якобы использует громкие имена в интервью, чтобы привлечь к себе внимание. Продюсер сообщил, что намерен потребовать от артиста ответа за его слова в суде. При этом в комментарии Пригожин позволил себе резко высказаться о профессиональных и личных качествах Руссо.

«Я решил подать в суд на Руссо, чтобы он ответил за свои слова. И, честно говоря, Руссо — певец среднего уровня: как был колхозником, так и остался. Мужских качеств в нём тоже оказалось мало, поведение труса», — заключил Пригожин.

Ранее певец Авраам Руссо заявил, что продюсер Иосиф Пригожин, по его мнению, не может жить без скандалов и особенно остро реагирует на деньги, назвав его хорошим человеком и отличным другом без пафоса, но отметив, что при виде денег тот начинает «трястись». Руссо также добавил, что Пригожин обладает серьёзными связями в шоу-бизнесе и раньше пытался мешать его карьере, а договориться с ним в случае конфликта практически невозможно.