Обыски на «Горбушке» в Москве произошли из-за курьера с украденными деньгами
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Обыски на территории «Горбушки» прошли в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, подозреваемого задержали в одном из криптообменников, куда он принёс крупную сумму наличных для обмена.
Обыски на «Горбушке» прошли из-за дела о мошенничестве — курьера задержали прямо во время попытки обменять украденные деньги на крипту. Видео © Telegram / BAZA
Предварительно, деньги могли быть похищены у другого мужчины. Как утверждается, злоумышленники убедили его, что сбережения находятся под угрозой, после чего отправили курьера забрать наличные.
Задержанный забрал деньги и приехал с ними на «Горбушку». Во время предполагаемой сделки в помещение зашли силовики.
Следственные действия на месте уже завершены. Правоохранители устанавливают роль задержанного в схеме и дальнейший путь похищенных средств.
Напомним, минувшей ночью на «Горбушке» силовики провели масштабные обыски. Оперативники работали в павильонах и служебных помещениях, изымая наличные, финансовые документы и электронное оборудование.
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