Обыски на «Горбушке» в Москве произошли из-за курьера с украденными деньгами

Обыски на территории «Горбушки» прошли в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, подозреваемого задержали в одном из криптообменников, куда он принёс крупную сумму наличных для обмена.

Обыски на «Горбушке» прошли из-за дела о мошенничестве — курьера задержали прямо во время попытки обменять украденные деньги на крипту. Видео © Telegram / BAZA

Предварительно, деньги могли быть похищены у другого мужчины. Как утверждается, злоумышленники убедили его, что сбережения находятся под угрозой, после чего отправили курьера забрать наличные.

Задержанный забрал деньги и приехал с ними на «Горбушку». Во время предполагаемой сделки в помещение зашли силовики.

Следственные действия на месте уже завершены. Правоохранители устанавливают роль задержанного в схеме и дальнейший путь похищенных средств.

Напомним, минувшей ночью на «Горбушке» силовики провели масштабные обыски. Оперативники работали в павильонах и служебных помещениях, изымая наличные, финансовые документы и электронное оборудование.