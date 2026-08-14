Летевший в Петербург борт «Уральских авиалиний» прервал полёт из-за поломки

Рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург прервал полёт из-за поломки. Как сообщили в транспортной прокуратуре, самолёт вернулся в аэропорт вылета в 12:04 (10:04 мск). Сейчас специалисты выясняют причины технической неисправности, по факту инцидента организована проверка.

«Решение принято экипажем по причине некорректной работы систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме», — указано в сообщении.

Вылет перенесен на 14:50 (12:50 мск). Прокуратура уже приступила к проверке соблюдения правил авиационной безопасности. Также надзорный орган следит за тем, чтобы пассажирам в аэропорту предоставлялись все положенные по закону услуги.

Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт Airbus A321neo, выполнявший рейс из Хабаровска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска. Причиной стало неадекватное поведение одного из пассажиров, которого встретили у трапа сотрудники правоохранительных органов.