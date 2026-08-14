Лавров процитировал слова Путина Трампу: Дональд, я принимаю твои предложения

Президент России Владимир Путин во время саммита с Дональдом Трампом на Аляске в 2025 году заявил о согласии с предложениями американской стороны по Украине. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

По словам министра, Путин приехал на встречу уже после изучения инициатив Вашингтона и прямо сообщил об этом Трампу.

«Дональд, ты прислал нам предложения, я подумал. Есть вещи, которые требуют компромисса. Но твои предложения в том виде, в котором ты мне их прислал, я принимаю», — процитировал российского лидера Лавров.

При этом глава МИД заявил, что США впоследствии не реализовали достигнутые договорённости и продолжили военную поддержку Киева.

Саммит Путина и Трампа состоялся в августе 2025 года в Анкоридже. После переговоров американский президент говорил о продуктивной встрече, однако тогда стороны не объявили о заключении окончательного соглашения.

Лавров при этом подчеркнул, что Москва не отказывается от возможности продолжить переговоры.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что переговоры по «Анкориджу» могут попытаться сорвать по сценарию Минских соглашений. По его словам, Запад предлагает Москве условия, Киев не выполняет договорённости, а ответственность за их срыв возлагается на Россию.