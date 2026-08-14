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14 августа, 10:47

«Инопланетянин» с мусорным ведром на голове едва не выиграл выборы в британский парламент

Кандидат с ведром на голове занял второе место на выборах в Британии

Граф Binface. Обложка © ТАСС / EPA

Граф Binface. Обложка © ТАСС / EPA

Сатирический персонаж Граф Бинфейс получил почти 9,5 тысячи голосов и занял второе место на довыборах в Великобритании. Итоги голосования приводит телеканал Би-би-си.

Этого героя придумал комик Джон Харви. Артист появляется на публике в шлеме, напоминающем ёмкость для отходов, и называет себя пришельцем с планеты Сигма IX. Образ существует уже десять лет, его автор позиционирует персонажа как «межгалактического политика».

В рамках кампании кандидат обещал сделать дешевле сухие завтраки и круассаны. Эта идея нашла отклик у избирателей.

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По данным BBC, Бинфейс финишировал вторым в округе Клактон. Он уступил только Найджелу Фаражу, лидеру партии Reform UK, который заручился поддержкой 22,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-премьера Британии Кира Стармера готовят месть его преемнику Энди Бёрнэму. Поводом стали масштабные кадровые перестановки, которые политик провёл после вступления в должность 20 июля.

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Никита Никонов
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