Акула вцепилась в ногу рыбака на борту лодки у берегов Ирландии

Рыбалка у берегов Ирландии едва не закончилась трагедией: пойманная акула вцепилась мужчине в ногу на борту лодки. Пострадавшего пришлось срочно эвакуировать вертолётом в больницу. Об инциденте сообщила Королевская национальная служба спасательных шлюпок RNLI.

Рыбак Себастьян Аким вместе с друзьями вышел в море из ирландского Дангарвана. Компания ловила голубых акул, которых затем планировалось помечать для исследований и отпускать обратно. Одну из хищниц мужчина поднял на судно и рассматривал, когда та резко схватила его за икру.

Укус оказался серьёзным: акула вырвала часть тканей, началось сильное кровотечение. Товарищи прижали рану и соорудили из верёвок подобие жгута, пока к ним спешили спасатели. Сам Аким позже признался, что из-за большой кровопотери несколько раз терял сознание и не был уверен, что доберётся до берега живым.

К лодке направили спасательные суда Ballycotton и Youghal RNLI, а также вертолёт Rescue 117. Парамедик оказал мужчине помощь, после чего пострадавшего подняли на борт воздушного судна и доставили в университетскую больницу Корка.

При этом рыбак не винит хищницу в произошедшем. По его словам, животное оказалось вне привычной среды и действовало инстинктивно. Акулу практически сразу вернули в море. Позднее Аким перенёс операцию и продолжил восстановление в больнице.

В конце июля на Фиджи акула напала на блогера во время подводной охоты. Хищница вцепилась мужчине в ногу, после чего ему потребовались четыре операции и пересадка кожи.