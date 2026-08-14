Около 30 мёртвых акул выбросило на пляж в Нью-Джерси
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На побережье Си-Айл-Сити (штат Нью-Джерси) зафиксирована массовая гибель морских обитателей: на пляже обнаружено около 30 особей катрановых акул. Согласно данным местного подразделения ABC, обстоятельства и причины инцидента в настоящий момент устанавливаются.
Океанолог Стивен Нагиевиц отмечает, что катрановые акулы, часто обитающие у берегов Нью-Джерси, обычно передвигаются огромными стаями. По его мнению, массовая гибель особей могла быть вызвана тем, что их случайно выловили рыбаки, а затем выбросили в море, после чего течения принесли туши к берегу. В свою очередь, представители управления по делам дикой природы Нью-Джерси добавили, что в летний период эти акулы часто подплывают близко к суше в поисках пищи и могут оказаться в ловушке на мелководье во время отлива.
Ранее в акватории Холмска на Сахалине заметили акулу длиной более двух метров, которая подошла почти к самому берегу. Очевидцы предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Появление таких хищников связывают с прогревом воды примерно до 20 градусов — ранее акул уже неоднократно замечали у берегов Приморья и Сахалина.
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