Около 30 мёртвых акул выбросило на пляж в Нью-Джерси

Океанолог Стивен Нагиевиц отмечает, что катрановые акулы, часто обитающие у берегов Нью-Джерси, обычно передвигаются огромными стаями. По его мнению, массовая гибель особей могла быть вызвана тем, что их случайно выловили рыбаки, а затем выбросили в море, после чего течения принесли туши к берегу. В свою очередь, представители управления по делам дикой природы Нью-Джерси добавили, что в летний период эти акулы часто подплывают близко к суше в поисках пищи и могут оказаться в ловушке на мелководье во время отлива.