Омский аэропорт эвакуировали после анонимного звонка об угрозе

В аэропорту Омска эвакуировали пассажиров, сотрудников и арендаторов после анонимного звонка об угрозе безопасности. На место прибыли оперативные службы, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Поступил анонимный звонок об угрозе безопасности аэропорта. Оперативно все пассажиры, персонал и арендаторы были эвакуированы», — говорилось в сообщении аэропорта.

На территории проводилась проверка. На момент публикации первоначального сообщения подробности угрозы не раскрывались.

Позже стало известно, что оперативные мероприятия завершились: угроз безопасности в здании не обнаружили, аэропорт вернулся к обычной работе, началась регистрация на рейсы.

Ранее в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Раменское ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Росавиация объяснила меры обеспечением безопасности полётов, пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов.