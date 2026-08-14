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14 августа, 11:09

Омский аэропорт эвакуировали после анонимного звонка об угрозе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Омска эвакуировали пассажиров, сотрудников и арендаторов после анонимного звонка об угрозе безопасности. На место прибыли оперативные службы, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Поступил анонимный звонок об угрозе безопасности аэропорта. Оперативно все пассажиры, персонал и арендаторы были эвакуированы», — говорилось в сообщении аэропорта.

На территории проводилась проверка. На момент публикации первоначального сообщения подробности угрозы не раскрывались.

Позже стало известно, что оперативные мероприятия завершились: угроз безопасности в здании не обнаружили, аэропорт вернулся к обычной работе, началась регистрация на рейсы.

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Дарья Денисова
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