Около 100 литовских фур остаются в Белоруссии после пограничного кризиса

Около 100 литовских фур до сих пор остаются в Белоруссии после прошлогоднего пограничного кризиса. Об этом заявил президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Эрландас Микенас.

По его словам, владельцы техники, вероятно, уже решили её не забирать. Расходы за месяцы вынужденной стоянки оказались выше стоимости самих машин.

«Ситуация такова, что плата за вынужденную длительную стоянку на площадках в Белоруссии выше, чем стоимость самой фуры. Экономический расчет подсказывает решение», — отметил Микенас.

Проблемы на границе обострились в октябре 2025 года, когда Вильнюс перекрыл автомобильное сообщение, объяснив решение воздушной контрабандой сигарет с белорусской территории. В ответ Минск ограничил движение литовского грузового транспорта и направил его на охраняемые площадки.

За хранение установили плату в €120 в сутки, а неплательщикам пригрозили конфискацией техники. В разгар кризиса в республике оказались заблокированы около 4 тысяч транспортных средств из Литвы, включая 1,25 тысячи тягачей.

Возвращение машин началось в марте 2026 года после договорённостей сторон. Однако примерно сотня фур членов «Линавы» так и осталась в Белоруссии.

В начале августа на границе Белоруссии со странами ЕС вновь образовались очереди из более чем трёх тысяч машин. Только на двух пунктах пропуска в направлении Литвы ожидали проезда свыше 300 фур и более 500 легковых автомобилей.