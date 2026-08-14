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14 августа, 11:22

В реке Северной Осетии за два дня нашли тела двух туристов из Москвы

Обложка © Wikipedia / Taamu

Обложка © Wikipedia / Taamu

В Северной Осетии за двое суток в реке Фиагдон обнаружили тела двух мужчин. Информацию об этом распространил телеграм-канал Mash Gor.

Погибших нашли 12 и 13 августа рядом с рестораном «Гусара». Спасатели извлекли тела из воды и передали их сотрудникам полиции. По предварительной версии, оба скончавшихся приехали из Москвы. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности мужчин и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Кабардино-Балкарии нашли тело туристки в горной реке
В Кабардино-Балкарии нашли тело туристки в горной реке

Ранее в Северной Осетии спасатели нашли тело 43-летнего туриста из Воронежа, пропавшего во время незарегистрированного похода. Мужчина находился в составе группы, спускавшейся с маршрута между Мидаграбинским ледником и водопадами, но ушёл вперёд остальных участников. К моменту, когда остальные добрались до водопадов, туриста там уже не было, после чего они обратились за помощью. Тело погибшего обнаружили у скалы «Бараньи лбы» при выходе на плато ледника.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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