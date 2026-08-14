В Киеве мужчина залез в бочку со смолой, чтобы стать невидимым и обнести магазин

В Киеве мужчина залез в бочку со смолой, ограбил магазин и разбил окна лицея. Об этом сообщила патрульная полиция украинской столицы. Задумка строилась на том, что покрытая чёрной массой одежда и тело помогут ему слиться с окружающей обстановкой и остаться незамеченным.

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Инцидент произошёл в Святошинском районе. Сначала в полицию обратилась женщина, которая рассказала о неизвестном, повредившем окна учебного заведения, и описала его приметы. Патрульные обследовали ближайшую территорию и вскоре обнаружили подходящего под описание мужчину. При нём был мешок с похищенными продуктами.

Импровизированный камуфляж не сработал. Мужчину задержали. Против него начали уголовные производства по статьям о грабеже в условиях военного положения и хулиганстве.

В июне похожим нестандартным реквизитом воспользовался житель Иркутской области, который пришёл грабить комиссионный магазин с игрушечным пистолетом. Продавщица отдала ему 55 тысяч рублей, однако вскоре мужчину вычислили и задержали, а сам он признался, что оружие было ненастоящим.