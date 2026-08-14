«По пути сказки» и «Загадка избы»: В РФ представили интерактивный проект к 150-летию Билибина

МИЦ «Известия» представил мультимедийный проект, посвящённый 150-летию со дня рождения Ивана Билибина. Авторы предлагают не просто познакомиться с биографией художника, а пройти интерактивное путешествие по местам и мотивам, которые повлияли на его творчество.

Билибинский стиль появился не только благодаря фантазии мастера. Художник изучал народную культуру и отправлялся в этнографические экспедиции по Русскому Северу. Он зарисовывал архитектуру, орнаменты, костюмы и предметы быта, а затем использовал эти наблюдения в своих работах.

В спецпроекте эту часть истории рассказывают через лонгриды о жизни, путешествиях и творческом методе Билибина. Материалы дополнены анимацией и визуальными элементами в стилистике художника. Есть и несколько игровых механик. В «Мастерской Билибина» можно самостоятельно собрать иллюстрацию, выбрав персонажей, фон и декоративные детали.

В игре «По пути сказки» пользователю предлагают восстановить элементы, которые исчезли с оригинальных иллюстраций мастера. Ещё одно задание — «Загадка избы»: нужно отыскать спрятанные буквы в интерьере традиционного русского дома и составить из них слово.

Проект объединяет исторические материалы, анимацию и игровые задания. Через такой формат авторы предлагают взглянуть на творчество Билибина не только как на иллюстрации к сказкам, но и как на результат изучения народной культуры.

А ранее Life.ru писал, что Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников. Около 40 работ одного из основоположников абстракционизма ушли с молотка дороже $5 млн каждая. Второе место досталось создателю супрематизма Казимиру Малевичу.