Проиграл стиралке и гравитации: Во Владивостоке пьяный мужчина угодил в нелепую ловушку

Пьяный житель Владивостока решил проверить, сможет ли протиснуться в узкую щель между стиральной машиной и дверью дома. Эксперимент закончился вызовом спасателей, пишет телеграм-канал SHOT.

Во Владивостоке пьяный мужчина застрял между стиралкой и дверью. Видео © Telegram / SHOT

Поздно вечером мужчина, изрядно отметивший четверг, попытался преодолеть импровизированную полосу препятствий. Однако удержать равновесие не получилось — он упал и оказался зажат в тесном пространстве.

Самостоятельно выбраться из ловушки горожанин уже не смог. В итоге ему пришлось обращаться за помощью. Прибывшие спасатели быстро освободили мужчину. Серьёзных последствий приключение, судя по всему, не принесло.

От медицинской помощи владивостокец отказался. После освобождения он отправился продолжать отдых уже в более безопасном месте — на кровати.

Накануне похожая история произошла в Москве: 19-летняя девушка застряла в решётке, пытаясь пробраться на крышу 12-этажного дома. Вытащить её смогли только спасатели с помощью специальных инструментов.