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14 августа, 11:33

Решетников заявил о возвращении экономики России к росту

Обложка © ТАСС / Ковалев Петр

Обложка © ТАСС / Ковалев Петр

Взаимодействие правительства России и Центробанка стало ключевым фактором экономической устойчивости, считает

министр экономического развития Максим Решетников. В комментарии для ИС «Вести» он подчеркнул, что синхронизация действий регулятора и кабмина позволяет не только нормализовать финансовый ландшафт, но и создаёт условия для оперативного восстановления производственного сектора.

«Вот эта вот слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику. И в конечном итоге мы возвращаемся к экономическому росту», — сказал Решетников.

Согласно данным Центра стратегических разработок (ЦСР), возобновление экономического роста в РФ обусловлено планомерным смягчением денежно-кредитной политики. Данный процесс способствует укреплению как потребительского спроса, так и деловой инициативы в стране.

Банк России прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 6–7%
Банк России прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 6–7%

Также Решетников отметил стабилизацию инфляционных процессов в стране. По его словам, Банк России придерживается стратегии постепенного смягчения денежно-кредитной политики, что соответствует текущей экономической ситуации.

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Наталья Демьянова
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