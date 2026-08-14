«Неправильный» мёд от гималайских пчёл, приводящий к галлюцинациям, завезли в Россию

В России начали продавать так называемый «безумный» мёд, который содержит природные нейротоксины. Продукт из нектара некоторых видов рододендрона может вызвать тяжёлое отравление, выяснил телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Дикий мёд гигантских гималайских пчёл свободно предлагают в интернете. За баночку весом 100 граммов продавцы просят от 8 тысяч рублей.

Товар рекламируют как средство для укрепления иммунитета, повышения потенции, снижения холестерина и профилактики онкологических заболеваний. Ему также приписывают пользу при язвах и других проблемах с ЖКТ.

Однако врачи предупреждают, что содержащиеся в таком продукте граянотоксины способны привести к резкому падению давления и пульса, тошноте, рвоте, головокружению и галлюцинациям. Среди возможных последствий также называют проблемы с дыханием и потерю сознания.

При тяжёлом отравлении могут возникнуть судороги и опасные нарушения сердечного ритма. Токсичные вещества попадают в сладость из нектара определённых видов рододендрона.

Случаев отравления «безумным» мёдом в России пока не зафиксировано. За рубежом, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, известно уже более тысячи подобных эпизодов, некоторым пациентам требовалось наблюдение в реанимации.

Ранее Life.ru разобрал реальные и приписываемые полезные свойства мёда. Врач подчеркнула, что продукт не «выводит токсины», не заменяет лечение и не имеет доказанной способности универсально укреплять иммунитет — несмотря на подобные обещания в рекламе.