Похудеть, не простыть и «очиститься»: 4 вопроса о мёде, ответы на которые вас разочаруют
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Диетолог Джутова: Замена сахара мёдом не поможет похудеть
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
14 августа отмечается Медовый Спас, и все традиционно обращают внимание на мёд и его целебные свойства. Его часто воспринимают как более полезную замену сахару, поскольку это натуральный продукт, содержащий небольшое количество минералов и растительных соединений. Однако с точки зрения диетологии это «сладкая ловушка». Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.
Мёд лучше сахара?
С точки зрения диетологии он всё равно относится к источникам свободных сахаров. В нём есть глюкоза и фруктоза, поэтому мёд способен повышать уровень сахара в крови и стимулировать выделение инсулина, хотя реакция может быть немного мягче, чем на обычный сахар. Натуральность не отменяет калорийность. Чайная ложка мёда может быть предпочтительнее нескольких ложек сахара с точки зрения вкуса и состава, но это не превращает её в продукт, который можно есть без ограничений.
Чем на самом деле полезен мёд?
Главное подтвержденное свойство мёда связано не с «очищением организма» или универсальным укреплением иммунитета, говорит Джутова. Он может временно уменьшать кашель при простуде у детей старше года и взрослых, особенно перед сном. При этом мёд не уничтожает вирусы, не заменяет лечение и не предотвращает осложнения.
Антиоксидантные и противомикробные свойства действительно изучаются, но их нельзя автоматически переносить на лечение инфекций, хронических заболеваний или депрессии.
Мёд не выводит токсины: с этой работой справляются печень, почки и кишечник. Также нет убедительных доказательств, что регулярная ложка мёда заметно «укрепляет иммунитет» у здорового человека. Также для обработки ран используют специальные медицинские препараты на основе мёда, а не продукт из обычной банки.
Сколько мёда можно есть взрослому?
Взрослому человеку разумно учитывать мёд в общей норме свободных сахаров, а не добавлять его сверх привычного рациона.
Условные 15–30 граммов в день могут быть приемлемы для здорового человека, если в меню мало других сладостей, но это не универсальная лечебная дозировка
При диабете, инсулинорезистентности, ожирении, жировой болезни печени и нарушениях обмена углеводов количество мёда нужно согласовывать с врачом. Детям до 12 месяцев мёд противопоказан из-за риска ботулизма; после года его также дают небольшими порциями.
Врач советует использовать мёд как десерт или замену другой сладости, а не добавлять одновременно в чай, кашу, йогурт и выпечку. При аллергии на продукты пчеловодства или появлении крапивницы, отёка, зуда и затрудненного дыхания продукт следует исключить и обратиться за медицинской помощью.
Какой сорт мёда полезнее?
У мёда нет доказанно самого полезного сорта. Гречишный может содержать больше определённых антиоксидантных соединений, акациевый дольше остается жидким, но при выборе важнее качество продукта и размер порции, а не громкое название.
А определить натуральность мёда по домашним тестам с водой, огнём или ватой нельзя, отмечает диетолог. Скорость растворения зависит от температуры, влажности и густоты продукта, а гореть могут и натуральный мёд, и сиропы. Надёжнее покупать мёд у проверенного продавьца, изучать маркировку и не доверять обещаниям вроде «лечит всё». Кристаллизация также не говорит о подделке: для многих сортов это естественный процесс.
А ранее в Роскачестве сообщили, что признаками фальсификации мёда являются мутная консистенция, расслоение продукта, наличие посторонних запахов и привкусов, не характерных для мёда, а также отсутствие необходимой документации.
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