Похудеть, не простыть и «очиститься»: 4 вопроса о мёде, ответы на которые вас разочаруют

14 августа отмечается Медовый Спас, и все традиционно обращают внимание на мёд и его целебные свойства. Его часто воспринимают как более полезную замену сахару, поскольку это натуральный продукт, содержащий небольшое количество минералов и растительных соединений. Однако с точки зрения диетологии это «сладкая ловушка». Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Мёд лучше сахара?

С точки зрения диетологии он всё равно относится к источникам свободных сахаров. В нём есть глюкоза и фруктоза, поэтому мёд способен повышать уровень сахара в крови и стимулировать выделение инсулина, хотя реакция может быть немного мягче, чем на обычный сахар. Натуральность не отменяет калорийность. Чайная ложка мёда может быть предпочтительнее нескольких ложек сахара с точки зрения вкуса и состава, но это не превращает её в продукт, который можно есть без ограничений. Марьяна Джутова Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Чем на самом деле полезен мёд?

Главное подтвержденное свойство мёда связано не с «очищением организма» или универсальным укреплением иммунитета, говорит Джутова. Он может временно уменьшать кашель при простуде у детей старше года и взрослых, особенно перед сном. При этом мёд не уничтожает вирусы, не заменяет лечение и не предотвращает осложнения.

Антиоксидантные и противомикробные свойства действительно изучаются, но их нельзя автоматически переносить на лечение инфекций, хронических заболеваний или депрессии.

Мёд не выводит токсины: с этой работой справляются печень, почки и кишечник. Также нет убедительных доказательств, что регулярная ложка мёда заметно «укрепляет иммунитет» у здорового человека. Также для обработки ран используют специальные медицинские препараты на основе мёда, а не продукт из обычной банки.

Сколько мёда можно есть взрослому?

Взрослому человеку разумно учитывать мёд в общей норме свободных сахаров, а не добавлять его сверх привычного рациона.

Условные 15–30 граммов в день могут быть приемлемы для здорового человека, если в меню мало других сладостей, но это не универсальная лечебная дозировка Марьяна Джутова Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

При диабете, инсулинорезистентности, ожирении, жировой болезни печени и нарушениях обмена углеводов количество мёда нужно согласовывать с врачом. Детям до 12 месяцев мёд противопоказан из-за риска ботулизма; после года его также дают небольшими порциями.

Врач советует использовать мёд как десерт или замену другой сладости, а не добавлять одновременно в чай, кашу, йогурт и выпечку. При аллергии на продукты пчеловодства или появлении крапивницы, отёка, зуда и затрудненного дыхания продукт следует исключить и обратиться за медицинской помощью.

Какой сорт мёда полезнее?

У мёда нет доказанно самого полезного сорта. Гречишный может содержать больше определённых антиоксидантных соединений, акациевый дольше остается жидким, но при выборе важнее качество продукта и размер порции, а не громкое название.

А определить натуральность мёда по домашним тестам с водой, огнём или ватой нельзя, отмечает диетолог. Скорость растворения зависит от температуры, влажности и густоты продукта, а гореть могут и натуральный мёд, и сиропы. Надёжнее покупать мёд у проверенного продавьца, изучать маркировку и не доверять обещаниям вроде «лечит всё». Кристаллизация также не говорит о подделке: для многих сортов это естественный процесс.

А ранее в Роскачестве сообщили, что признаками фальсификации мёда являются мутная консистенция, расслоение продукта, наличие посторонних запахов и привкусов, не характерных для мёда, а также отсутствие необходимой документации.