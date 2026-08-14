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Регион
14 августа, 11:52

В Челябинске бизнесмен и банкир попались на взятке за ставку по кредиту

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Челябинской области задержали руководителя компании, посредника и сотрудника банка по делу о взятке за сохранение процентной ставки по кредиту. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По версии силовиков, предприниматель через посредника передал банковскому работнику незаконное вознаграждение. Взамен тот должен был не допустить повышения ставки по кредитному договору.

Всех троих задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Уголовные дела возбуждены по статьям о даче и получении взятки, посредничестве во взяточничестве, а также мошенничестве.

Следователи теперь проверяют, могут ли фигуранты быть связаны с другими подобными эпизодами.

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В начале июня уголовные дела возбудили против сотрудников саратовского Ростехнадзора, подозреваемых в получении взяток. По версии следствия, деньги им передавали за регистрацию спецтехники, выдачу лицензии и сокрытие выявленных нарушений. Противоправную деятельность также выявили сотрудники регионального УФСБ.

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Николь Вербер
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