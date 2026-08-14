Дороже, чем трёшка за МКАД: Названа цена самого элитного места на кладбище Москвы

Самый дорогой участок под семейное захоронение в столице расположен на Троекуровском кладбище и обойдётся более чем в 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на реестр участков для родовых захоронений.

Из данных реестра следует, что купить место для погребения в гробу в квартале 9б этого кладбища можно за 14 545 125 рублей. Участок вмещает два захоронения. Оформить его получится только при наличии свидетельства о смерти, без проведения торгов.

Цены на такие участки сильно зависят от того, где именно находится кладбище. К примеру, на Ивановском кладбище в поселении Сосенское место продают через открытый аукцион, а стартовая цена начинается от 21,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что к декабрю 2026 года на портале «Госуслуги» должны появиться сервисы для поиска и покупки мест захоронений в 21 регионе. Для этого в Национальную систему пространственных данных загрузят информацию о 14 тысячах кладбищ, а на весь проект выделят 295,5 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что решение «Управление захоронениями» уже действует в шести регионах, а ещё в 15 идёт его внедрение.