Путин обсудил с Совбезом защиту традиционных ценностей в сфере культуры

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провёл заседание Совбеза на тему защиты традиционных ценностей в сфере культуры. Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

Ключевым вопросом повестки стала защита традиционных духовно-нравственных ориентиров в сфере культуры и креативных индустрий. С основным сообщением перед участниками выступила глава Минкульта Ольга Любимова.

Помимо культурной тематики, глава государства рассказал собравшимся о результатах манёвров Тихоокеанского флота (ТОФ). Эти учения он лично проинспектировал ранее на текущей неделе.

В заседании участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь структуры Сергей Шойгу. Также на встрече присутствовали руководитель оборонного ведомства Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Ранее в Кремле заявили, что традиционные ценности народов нацелены на будущее и должны развиваться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в контексте евразийского сотрудничества необходимо совместно «делать их прекрасными, смотреть в будущее» с уверенностью.