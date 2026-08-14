Появилось видео обысков на рынке «Горбушка» в Москве

Появилось видео обысков на московском рынке «Горбушка». Кадры с места опубликовал Mash.

Оперативные мероприятия на рынка «Горбушка» в Москве. Видео © Mash

На кадрах видны машины силовиков и толпу возле рынка. Правоохранители выходят из здания после обысков и просят собравшихся отойти.

«Горбушка» находится в районе Филёвского парка. Торговый комплекс вырос из клуба коллекционеров звукозаписей при ДК имени Горбунова и позднее стал одним из известных мест продажи техники и электроники в Москве.

Ранее сообщилось, что обыски на «Горбушке» могли быть связаны с курьером, который привёз в криптообменник похищенные деньги. Мужчину задержали прямо во время предполагаемой сделки, а правоохранители сейчас устанавливают его роль в мошеннической схеме и дальнейший путь средств.