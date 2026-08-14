Часть Казахстана и Узбекистана осталась без света из-за аварии

Сразу несколько регионов Узбекистана столкнулись с перебоями электроснабжения после аварии в объединённой энергосистеме Центральной Азии. Об этом сообщило Минэнерго республики.

Без электричества, в частности, осталась Сурхандарьинская область. В ведомстве объяснили, что причиной стало технологическое нарушение в энергосистеме соседнего государства, однако конкретную страну не назвали. Подачу света уже начали восстанавливать поэтапно.

Проблемы возникли и в Казахстане. Компания KEGOC сообщила об отключении линий Агадыр — Улкен и Актогай — Талдыкорган, после чего южная часть энергосистемы страны и объединённая сеть Центральной Азии перешли на изолированную работу. KEGOC является системным оператором Единой электроэнергетической системы Казахстана.

По предварительной оценке компании, ограничения для казахстанских потребителей составили около 2810 МВт. Причиной технологического нарушения там назвали резкий наброс мощности со стороны объединённой энергосистемы региона.

Сбой затронул сразу несколько связанных между собой энергосистем. Специалисты продолжают восстановительные работы и выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце июля масштабный блэкаут оставил без электричества почти всю Грузию, включая Тбилиси. Энергетики возвращали питание поэтапно, а причины аварии на тот момент официально не назывались.