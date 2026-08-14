Су-34 ударили по трём целям на Украине: что известно о поражении пунктов ВСУ

Экипажи Су-34 нанесли удары по объектам украинских формирований сразу в двух приграничных областях. О результатах боевой работы рассказали в Минобороны России 14 августа.

По данным оборонного ведомства, авиация продолжает действовать в интересах сухопутных группировок, уничтожая цели в зоне спецоперации. Факт поражения подтверждён кадрами объективного контроля.

В Харьковской области фугасными бомбами ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции накрыли опорный пункт 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады противника. Цель находилась в населённом пункте Малый Бурлук.

Также в посёлке Черное под удар попал пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады. Для его ликвидации применили две авиабомбы ФАБ-250.

В Сумской области уничтожен пункт управления беспилотниками 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Объект был расположен в отдельном строении на окраине села Майское.

Для поражения этой цели использовалась лёгкая многоцелевая управляемая ракета. В военном ведомстве отметили, что атака прошла успешно.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю российские военные вывели из строя 15 морских судов, которые использовались в интересах ВСУ, включая пять патрульных катеров ВМС Украины.