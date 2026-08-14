«Санкции исчерпаны»: Почему Токио не станет ужесточать давление на Москву

Токио вряд ли решится на открытую конфронтацию с Москвой, считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. По его словам, пространство для дальнейшего ужесточения давления на Россию у Японии сейчас ограничено.

«Они уже исчерпали все свои возможности: санкции все введены, поэтому дальнейшее осложнение просто не в их интересах», — отметил эксперт.

Одним из возможных шагов Кузьминков назвал отзыв японского посла для консультаций. При этом, по его оценке, более вероятно, что Токио попробует найти способ урегулировать разногласия с Москвой. Эксперт связывает это в том числе с внутренним положением кабинета Санаэ Такаити. По его словам, японскому правительству сейчас не нужна дополнительная критика из-за проблем во внешней политике.

«У кабинета (Санаэ) Такаити сейчас не самое хорошее положение. Она готовится его переформатировать, поэтому я думаю, что ей сейчас не нужна лишняя критика за то, что она не справилась с российским направлением», — пояснил Кузьминков RTVI.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешние японские власти делают ставку на сближение с США и милитаризацию, в отличие от курса Синдзо Абэ, который, по его словам, понимал необходимость диалога с Москвой. Министр подчеркнул, что такой подход Токио ведёт к усилению военно-политического взаимодействия с Вашингтоном и отдаляет Японию от обеспечения своих национальных интересов.