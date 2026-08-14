Рынок труда остывает: В Москве и ряде регионов стало больше безработных

В Москве и нескольких крупных регионах России заметно увеличилось число официально безработных. При этом общероссийский показатель пока остаётся низким — в июне он составил 2,2%, а эксперты считают происходящее скорее охлаждением перегретого рынка труда, передаёт газета «Известия».

В столице количество безработных за год выросло на 70% — до 98 тыс. человек. В Свердловской области показатель увеличился на 84%, до 56,8 тыс., в Московской — на 36%, до 88,5 тыс. человек. Рост также зафиксирован в Челябинской и Кемеровской областях.

Несмотря на эту динамику, ситуация в регионах остаётся неоднородной. Во втором квартале самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Калужской и Нижегородской областях — по 0,9%. В Ингушетии показатель оказался значительно выше — 22,6%.

Одной из причин изменений эксперты называют дорогие кредиты. При высокой ключевой ставке компаниям сложнее инвестировать в развитие, поэтому бизнес начинает сокращать расходы, пересматривать штат и активнее внедрять автоматизацию.

Дополнительное давление испытывают отдельные отрасли. В Кемеровской области и Коми на ситуацию влияет кризис в угольной промышленности. Сложности есть и в металлургии: снижение спроса отражается прежде всего на промышленных регионах, включая Свердловскую и Челябинскую области.

Эксперты ожидают, что число безработных может продолжить расти. К декабрю общероссийский показатель, по их оценкам, способен достигнуть 2,4–2,5%. При этом резкого скачка по всей стране не прогнозируется.

Нынешние изменения специалисты связывают прежде всего с постепенным уходом рынка труда от экстремально низкой безработицы. Для работников это по-прежнему означает относительно высокие шансы найти работу, однако компаниям становится проще выбирать кандидатов и оптимизировать штат.

А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской ярмарки трудоустройства заявляла, что в России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — 2,2% по методологии МОТ. В 2019 году этот показатель составлял 4,6%. Она также отметила, что ситуация на рынке труда стабильна, а количество вакансий на портале «Работа России» приблизилось к 2 млн.