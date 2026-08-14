Поставки пива из ЕС в Россию увеличились в 2,7 раза в июне

Импорт пива из Евросоюза в Россию в июне достиг 4,1 миллиона евро, увеличившись за месяц в 2,7 раза. Это следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА «Новости».

Показатель стал максимальным с сентября прошлого года. В сравнении с июнем 2025-го поставки сократились на 44%. Основной вклад в месячный рост внесла Польша, нарастившая экспорт пива в Россию в 6,6 раза к маю и в 3 раза в годовом выражении. Объём польских поставок достиг 2,3 миллиона евро.

Литва заняла второе место с результатом 677 тысяч евро, увеличив отгрузки за месяц в 6 раз, но сократив их втрое по сравнению с июнем прошлого года. Третью строчку заняла Бельгия с показателем 473 тысячи евро, что в 1,7 раза превышает майский уровень.

Чехия поставила пива на 448 тысяч евро, что на четверть меньше, чем годом ранее. Германия нарастила экспорт в 1,9 раза, до 109 тысяч евро. Латвия отгрузила продукции на 59 тысяч евро, Португалия — на 39 тысяч. Суммарно за первое полугодие Евросоюз экспортировал в Россию пива на 4,95 миллиона евро. Этот объём оказался в 5,2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Латвия запретила импорт ряда продуктов питания из России и Белоруссии, объяснив решение заботой об общественной морали. Ограничения затронули широкий перечень товаров, включая карамель, шоколад, печенье, готовые супы, соусы, безалкогольные напитки и пиво. Подобные меры формально противоречат исключительной компетенции Евросоюза в вопросах торговой политики, однако Брюссель допустил исключение.