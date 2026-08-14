Белый дом подарил Рубио на 55-летие коллаж из 68 мемов с его «осознанием»

Госсекретарь США Марко Рубио получил на 55-летие необычный подарок от главы страны Дональда Трампа и сотрудников Белого дома — большую золотую рамку с 68 мемами о самом себе. О презенте, вручённом ещё 28 мая, теперь рассказал Axios.

В основу шуток легла ставшая вирусной фотография Рубио на диване в Овальном кабинете. Пользователи Сети стали помещать политика в самые неожиданные образы — от самурая и участника Kiss до астронавта, Папы Римского и героя «Звёздных войн».

Мем получил название Rubio Realizing — шутка строится на том, что госсекретарь внезапно осознаёт, что ему поручили ещё одну должность. Поводом стала реальная многозадачность Рубио в администрации Трампа: помимо руководства Госдепом он занимает пост советника по национальной безопасности.

Коллаж подписали представители администрации. Сам Трамп оставил на нём короткое послание Рубио: «You are great». При этом политик признавался, что первоначально вирусная фотография ему не нравилась, однако со временем он начал относиться к мемам с юмором.

Ещё в мае стало известно, что Рубио сам любит мемы о своей многозадачности и пересылает наиболее удачные варианты друзьям и коллегам. Шутки особенно активно разошлись после того, как глава Госдепа начал совмещать сразу несколько высоких постов в администрации США.