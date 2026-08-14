Сгоревшие в Италии и Болгарии заводы были связаны с поставками оружия для ВСУ

Два оборонных предприятия, где на этой неделе в Европе прогремели взрывы и вспыхнули пожары, оказались связаны с поставками вооружения и боеприпасов для Украины. Речь идёт о заводе KNDS в Италии и EMCO в Болгарии, об этом сообщает издание «Страна.ua».

Болгарское предприятие EMCO выпускает боеприпасы советского образца. Речь идёт об артиллерийских снарядах калибра 122 мм и 152 мм, ракетах для установок «Град», минометных минах на 60, 82 и 120 мм, а также о выстрелах для гранатометов. Помимо этого, здесь ремонтируют и обновляют лёгкую бронетехнику.

Итальянская часть франко-германского консорциума KNDS изготавливает снаряды, в том числе по натовскому калибру 155 мм — как для армий Европы, так и для отправки в Украину. С завода на фронт уходят сотни единиц боевой техники: самоходки CAESAR и PzH 2000, танки Leopard 1 и Leopard 2, зенитные установки Gepard, бронемашины AMX-10 RC.

Кроме того, консорциум создал в Киеве отдельную структуру — KNDS Ukraine. Эта компания обслуживает и чинит западную технику прямо на украинской территории, а также налаживает местный выпуск боеприпасов.