Подарок с «вечным адресом»: Россиянам начали дарить места на кладбищах

Сертификаты на места на кладбищах стали использовать как необычный подарок близким и друзьям. Об этом «Абзацу» рассказала руководитель центра похоронных услуг Елена Шевченко.

По словам специалиста, стоимость такого сертификата сильно различается. Она зависит от города, расположения и престижности кладбища, а также от количества свободных участков.

В Москве цена, как утверждает Шевченко, может начинаться от 12 тысяч рублей и превышать 10 млн. После оформления место закрепляется за конкретным человеком и не может быть использовано для другого захоронения.

«Сейчас это популярно. Стоимость зависит от города, региона, престижности кладбища, захоронены ли на нём известные люди, а также от количества свободных мест», — пояснила эксперт.

При этом Шевченко считает, что такой презент подходит далеко не каждому. По её словам, дарить его стоит человеку с хорошим чувством юмора или тому, кто сам заранее интересовался вопросами будущего захоронения.

Ранее сообщалось, что самый дорогой участок под семейное захоронение в Москве находится на Троекуровском кладбище и стоит более 14,5 млн рублей — место в квартале 9б вмещает два захоронения и оформляется только при наличии свидетельства о смерти, без торгов. При этом цены сильно зависят от расположения кладбища: например, на Ивановском кладбище в Сосенском участок можно приобрести через открытый аукцион, начиная от 21,6 тысячи рублей.