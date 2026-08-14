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14 августа, 14:45

Бил обухом и угрожал убийством: «Крымский Раскольников» с топором напал на прохожих в Евпатории

В Евпатории мужчина с топором напал на двух прохожих

В Евпатории 47-летний местный житель напал с топором на прохожих. Пострадали мужчина и женщина, сообщили в МВД Крыма.

В Евпатории мужчина с топором напал на двух прохожих. Видео © Telegram / ЧП / Крым

Сначала злоумышленник ударил обухом 34-летнего горожанина. После этого он набросился на 55-летнюю женщину и, по данным полиции, угрожал ей убийством. Оба потерпевших получили травмы.

«Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался 47-летний местный житель», — говорится в сообщении ведомства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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Ранее в Ленинградской области задержали мужчину, который во время семейного конфликта ударил пасынка обухом топора и разгромил автомобиль. Позже он забаррикадировался на чердаке с пневматической винтовкой, однако после переговоров сдался силовикам.

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Обложка © Telegram / ЧП / Крым

Полина Никифорова
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