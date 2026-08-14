Трофимов и Румянцева взяли золото юниорского ЧМ в смешанном дуэте

Россияне Захар Трофимов и Алина Румянцева стали чемпионами юниорского первенства мира по синхронному плаванию в технической программе смешанных дуэтов. Соревнования проходят в Будапеште под эгидой World Aquatics.

За выступление российский дуэт получил 234,1350 балла. Ближайших соперников из Испании спортсмены опередили более чем на 12 баллов — те набрали 221,6983. Бронзовые медали достались представителям Китая с результатом 217,5259 балла.

Первенство мира продлится в Будапеште до 16 августа. Российские юниоры выступают на соревнованиях с национальными флагом и гимном.

Для российской команды это уже пятое золото турнира. В первый день соревнований Александра Завьялова выиграла сольную техническую программу с результатом 251,9833 балла. Следом золото в мужском соло завоевал Захар Трофимов, а российская команда стала первой и в групповой технической программе.