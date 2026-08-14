Площадь пожара на кровле здания в центре Петербурга выросла до 100 «квадратов»

Площадь пожара на кровле здания в центре Петербурга возросла до 100 квадратных метров. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.

Ликвидация возгорания крыши здания в историческом центре Петербурга. Обложка © VK / МЧС Санкт-Петербург

В 13:16 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. Тушением занимаются 30 специалистов и шесть единиц техники. В здании, в частности, находится ресторан. В ходе тушения эвакуированы 35 человек.

Напомним, возгорание произошло в пятницу на Адмиралтейском проспекте, дом №8. Сигнал о пожаре поступил в 12:56 по московскому времени. Огонь распространился по крыше строения размером 64 на 40 метров. В результате пожара пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение. Информация об их состоянии пока не приводится.