«Выстрел в ногу»: Политолог оценил последствия новых пошлин Трампа на импорт БПЛА

Новые пошлины США на импорт беспилотников могут ещё сильнее осложнить положение американских производителей, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своё мнение он высказал в комментарии NEWS.ru.

По словам эксперта, американская отрасль пока не может на равных конкурировать с китайскими производителями. Дудаков утверждает, что на Китай приходится основная часть мирового рынка потребительских дронов.

«На самом деле во многом решение Трампа по введению тарифов в отношении импортных беспилотников — это выстрел себе в ногу», — заявил политолог.

Он считает, что ограничение импорта может привести не столько к усилению американской индустрии, сколько к её дополнительной изоляции от зарубежных производителей. При этом Дудаков прогнозирует дальнейшее отставание США в использовании беспилотников.

Эксперт связал ситуацию с тем, что американская сторона долгое время делала ставку прежде всего на крупные разведывательно-ударные аппараты, включая Reaper. По его мнению, стране сейчас необходимы более доступные коммерческие решения.

Дудаков предположил, что Трамп пытается создать собственную индустрию БПЛА с помощью государственной поддержки. Однако политолог сомневается, что такая продукция сможет конкурировать с китайской. В качестве примеров он привёл американские Switchblade 300 и Switchblade 600, а также дроны LUCAS, которые, по его утверждению, использовались на Украине и Ближнем Востоке.

«США нужны хотя бы коммерческие решения. Вероятно, Трамп пытается создать собственную индустрию, но очевидно, что она будет неконкурентоспособна в сравнении с китайской. Это будет не более чем государственный заказ, и не факт, что в итоге он поможет производителям из Соединённых Штатов», — заключил эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на беспилотники и комплектующие для укрепления нацбезопасности и снижения зависимости от импорта. 100% — на тяжёлые и тепловизионные дроны, док-станции и ключевые компоненты, 25% — на лёгкие БПЛА. Для продукции из ЕС, Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Лихтенштейна, Тайваня и Британии предусмотрены пониженные ставки (15% и 10%) при условии локализации производства.