Трамп ввёл пошлины на импорт БПЛА и их компонентов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин на беспилотники и комплектующие к ним. В Белом доме объяснили решение необходимостью укрепить национальную безопасность страны и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Для наиболее чувствительных с точки зрения безопасности категорий БПЛА пошлина составит 100%. В эту группу вошли, в частности, аппараты максимальной взлётной массой более 25 кг и дроны с тепловизионными системами. Стопроцентная ставка также распространяется на док-станции для таких аппаратов и ряд критически важных компонентов.

Для некоторых более лёгких беспилотников и других комплектующих установлена пошлина в размере 25%. При этом для продукции из Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Лихтенштейна и Тайваня предусмотрена ставка 15%, а для британских дронов — 10%, если практически все их аппаратное и программное обеспечение производится в соответствующих странах и США.

Новые тарифы начнут действовать через 21 день после подписания документа. Для части менее чувствительных компонентов предусмотрен более длительный переходный период — 180 дней.

В администрации Трампа считают, что зависимость американской промышленности от иностранных комплектующих создаёт риски для безопасности и киберзащиты страны. Одновременно власти рассчитывают стимулировать производство беспилотников и их компонентов непосредственно в США.