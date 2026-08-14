52-летний британский певец Робби Уильямс сообщил, что у него диагностировали аутизм. Об этом пишет The Independent. По словам артиста, новый диагноз помог ему лучше понять собственное поведение и особенности восприятия.

«Я только что узнал, что у меня также есть немного аутизма, и мне это действительно понравилось, потому что это многое объясняет», — признался певец.

Уильямс объяснил, что СДВГ позволяет ему практически полностью погружаться в занятия, которые действительно увлекают. Для него таким способом переключиться с тревоги и навязчивых мыслей стало творчество.

При этом в остальных делах артисту, по его словам, бывает сложно удерживать внимание. Именно поэтому он старается занимать мозг созданием изображений и различных творческих проектов, чтобы меньше концентрироваться на собственных страхах.

Ранее Life.ru рассказывал о сыне Сильвестра Сталлоне Серджо, у которого обнаружили аутизм. Актёр и его первая жена Саша Зак столкнулись с диагнозом ребёнка ещё много лет назад; в биографии звезды эта история стала одной из самых непростых семейных страниц.