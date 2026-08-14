Зюганов посоветовал Лукашенко есть квашеную капусту, чтобы похудеть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал ему есть квашеную капусту, чтобы похудеть. Об этом сообщает «Пул Первого».

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Историю белорусский лидер вспомнил во время рабочей поездки в Житковичский район Гомельской области. После посещения фермерского хозяйства Михаила Шруба ему устроили дегустацию местной продукции. Там были бочковые огурцы, квашеная капуста, сало, сальтисон и другие блюда, приготовленные по традиционным рецептам без искусственных консервантов.

Увидев капусту, Лукашенко вспомнил недавний разговор с Зюгановым. По его словам, 82-летний политик поделился с ним собственным способом держать себя в форме.

«У меня был Геннадий Андреевич Зюганов. Худенький, 82 года, подтянутый, вот как ты. И он мне рассказал рецепт. Говорит: квашенная капуста, 1 раз в день — обязательно! Ну я и ищу сейчас эту квашеную капусту. Но по-настоящему квашеную!» — рассказал Лукашенко.

Зюганов и Лукашенко встречались в Минске 10 августа. Тогда лидер КПРФ вручил белорусскому лидеру Ленинскую премию ЦК КПРФ, решение о присуждении которой было принято ещё в 2024 году. Наградой отметили в том числе вклад Лукашенко в развитие Союзного государства и укрепление отношений России и Белоруссии.