«Осложнит жизнь»: Политолог оценил последствия отказа украинцам во временной защите в ЕС

Отказ украинским мужчинам призывного возраста во временной защите в странах ЕС может заметно усложнить их положение, считает политолог Михаил Павлив. Своё мнение он высказал в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, с 5 августа украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны документально подтвердить выполнение воинских обязанностей либо наличие оснований для освобождения от них, чтобы получить временную защиту. Первые случаи отказа, как утверждается, уже зафиксировали в Германии и Чехии.

Павлив считает, что речь не обязательно идёт о массовой депортации. При отсутствии временной защиты украинцам придётся оформляться в ЕС на общих основаниях — например, получать разрешение на работу или статус трудового мигранта.

«Такая мера просто осложнит им жизнь и фактически лишит их времени на адаптацию», — заявил политолог.

При этом, по его словам, отказ в защите сам по себе не означает автоматического выдворения человека из страны или признания его нелегальным мигрантом. Возможность депортации может возникнуть при определённых обстоятельствах, в том числе по решению суда.

Павлив также предположил, что подобная практика со временем может распространиться на другие страны ЕС, где проживает значительное число украинцев. При этом эксперт ожидает разного подхода в зависимости от государства. По его оценке, наиболее жёсткая политика может сложиться в Польше, тогда как страны Южной Европы, вероятно, будут действовать мягче.

Ранее Совет ЕС изменил правила временной защиты для украинцев призывного возраста. Новые заявители должны подтверждать выполнение воинских обязанностей перед Украиной, при этом изменения не касаются тех, кто получил защиту до 30 июля. В постановлении уточняется, что защита будет предоставляться только при наличии соответствующих доказательств.