«Увидят все регионы»: Россиянам раскрыли дату уникального «слияния» планет

Жители всех регионов России 15 августа смогут наблюдать астрономическое явление — соединение Юпитера и Меркурия. Как сообщил лектор Пермского планетария Виталий Францев, планеты будут находиться в созвездии Рака. Увидеть их можно будет сразу после захода солнца низко над горизонтом, однако точное время наблюдения будет зависеть от часового пояса конкретного региона.

«Соединение, сближение двух планет, Юпитера и Меркурия, в созвездии Рака 15 августа смогут увидеть жители всех регионов России, в том числе Европейской части, Сибири, Дальнего Востока», — рассказал эксперт в беседе с РИА «Новости».

По словам астронома, с точки зрения земного наблюдателя сближение планет визуально напоминает слияние двух звезд в одну. Специалист рекомендует вооружиться биноклем: это позволит не только рассмотреть явление в деталях, но и заметить спутники Юпитера.

В начале августа Землю уже накрыла первая магнитная буря месяца после прихода облака солнечной плазмы. Учёные предупреждали, что выброс лишь частично заденет планету, однако этого оказалось достаточно для возмущения магнитосферы.