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Регион
14 августа, 14:06

Девушки-сантехники и мужчины-флористы: Дефицит кадров стирает гендерные границы в профессиях

Эксперт Лоикова: Женщины стали чаще осваивать мужские профессии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

Кадровый дефицит постепенно меняет привычное распределение профессий между мужчинами и женщинами, считает международный HR-эксперт Зулия Лоикова. По её словам, представители обоих полов всё чаще выбирают специальности, которые раньше считались нетипичными.

Женщины активнее приходят в строительство, автосервис, сферу грузоперевозок и другие технические направления. По словам Лоиковой, этому в том числе способствует расширение перечня профессий, доступных для женщин.

«Из-за нехватки рук законодательно расширили список доступных для женщин профессий — это более 50 новых направлений», — рассказала эксперт URA.ru.

В бытовых услугах, как утверждает Лоикова, уже появились женщины-сантехники. Она также отметила, что работодатели в строительной сфере обращают внимание на их дисциплинированность. Обратная тенденция наблюдается среди мужчин. Некоторые из них уходят из офисной работы в сферу услуг, в том числе становятся флористами, мастерами ногтевого сервиса или воспитателями в частных детских садах.

«Такое гендерное смещение стало прямым ответом общества на экономические вызовы последних лет», — подчеркнула Лоикова.

По мнению специалиста, автоматизация также облегчает женщинам вход в технические отрасли. При этом эксперт считает, что тяжёлая физическая работа не должна негативно сказываться на здоровье.

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Анастасия Никонорова
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