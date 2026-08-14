Девушки-сантехники и мужчины-флористы: Дефицит кадров стирает гендерные границы в профессиях

Кадровый дефицит постепенно меняет привычное распределение профессий между мужчинами и женщинами, считает международный HR-эксперт Зулия Лоикова. По её словам, представители обоих полов всё чаще выбирают специальности, которые раньше считались нетипичными.

Женщины активнее приходят в строительство, автосервис, сферу грузоперевозок и другие технические направления. По словам Лоиковой, этому в том числе способствует расширение перечня профессий, доступных для женщин.

«Из-за нехватки рук законодательно расширили список доступных для женщин профессий — это более 50 новых направлений», — рассказала эксперт URA.ru.

В бытовых услугах, как утверждает Лоикова, уже появились женщины-сантехники. Она также отметила, что работодатели в строительной сфере обращают внимание на их дисциплинированность. Обратная тенденция наблюдается среди мужчин. Некоторые из них уходят из офисной работы в сферу услуг, в том числе становятся флористами, мастерами ногтевого сервиса или воспитателями в частных детских садах.

«Такое гендерное смещение стало прямым ответом общества на экономические вызовы последних лет», — подчеркнула Лоикова.

По мнению специалиста, автоматизация также облегчает женщинам вход в технические отрасли. При этом эксперт считает, что тяжёлая физическая работа не должна негативно сказываться на здоровье.

Ранее сообщалось, что зумеры рискуют надолго остаться без работы, если их зарплатные ожидания не соответствуют реальной стоимости навыков на рынке. Причём хотя молодёжи сегодня проще искать место из-за нехватки кадров, смелость в требованиях высокой зарплаты сама по себе результата не гарантирует. Он отметил огромный разброс доходов начинающих специалистов (от 20 тысяч до 2 млн рублей) в зависимости от профессии, образования и региона.