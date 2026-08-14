Четыре человека задержаны на «Горбушке» в Москве — обыски идут более 16 часов

«На «Горбушке» продолжается масштабная зачистка: обыски по делу о подпольных криптообменниках идут уже больше 16 часов. Корреспондент Life.ru сообщает, что силовики только что вывели из одного из офисов троих задержанных. Ранее утром там же взяли ещё одного человека.

«Горбушка» переживает масштабную облаву. Видео © Life.ru

На территории рынка также заметили машину ФТС. Работа полиции на месте продолжается.

Ранее сообщилось, что обыски на «Горбушке» могли быть связаны с курьером, который привёз в криптообменник похищенные деньги. Мужчину задержали прямо во время предполагаемой сделки, а правоохранители сейчас устанавливают его роль в мошеннической схеме и дальнейший путь средств. Отметим, что на сам рынок силовики нагрянули ещё в полночь.