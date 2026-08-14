В Анапе звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе на фоне угрозы атаки беспилотников запустили систему оповещения «Внимание всем». Об этом сообщила мэрия города в Max.

Жителей и отдыхающих попросили зайти в ближайшее здание и выбрать безопасное помещение без окон — например, коридор, ванную, подвал или цокольный этаж. Прятаться в автомобиле власти не рекомендуют.

До официального отбоя горожанам советуют не покидать укрытия и сохранять спокойствие. Мэрия также напомнила о запрете снимать и выкладывать в Сеть кадры работы ПВО и специальных служб.

Всего двумя днями ранее Краснодарский край пережил массированную атаку дронов, которая затронула в том числе Анапу. В городе обломки беспилотника повредили жилой дом, медицинская помощь понадобилась двум людям. В целом по региону число пострадавших впоследствии выросло до 24 человек.