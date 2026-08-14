В Дагестане тренер без лицензии сломала бедро ребёнку во время массажа

В дагестанском Кизляре на женщину завели уголовное дело — её подозревают в том, что во время массажа она травмировала маленького ребёнка. Об этом рассказали в телеграм-канале республиканского управления СК России

По данным следствия, женщина устроилась в местный реабилитационный центр тренером по лечебной физкультуре. При этом права заниматься медицинской деятельностью у неё не было — нужной лицензии она не имела. Во время сеанса массажа маленький ребёнок получил перелом бедренной кости.

Дело возбудили по части 2 статьи 238 УК РФ. Она наказывает за услуги, которые не отвечают требованиям безопасности и приводят к тяжкому вреду здоровью.

А ранее в Брянске следователи начали проверку из-за новорождённой девочки, впавшей в кому сразу после рождения. По прогнозам врачей, ребёнок уже не придёт в сознание. Мать малышки считает, что медики оказали помощь ненадлежащим образом. В региональном следкоме сообщили, что дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за плохого исполнения профессиональных обязанностей.